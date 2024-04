Appello ai medici di base: "Qui trovate ambulatori a condizioni agevolate"

Disponibilità a offrire ambulatori a condizioni agevolate ai medici di medicina generale. A proporlo è il Comune di Novate che rinnova la disponibilità a garantire ambulatori a condizioni agevolate ai medici che sceglieranno di esercitare la professione, mettendo a disposizione gli ambulatori di via Vittorio Veneto e via Repubblica 15. Nei giorni scorsi si è svolta l’assemblea dei sindaci dei Comuni dell’ambito territoriale in cui è stato reso nota l’iniziativa di Asst Rhodense che ha creato un bando per 19 medici di medicina generale nei Comuni di Novate Milanese, Bollate e Baranzate, per far fronte a una situazione sempre più complicata per i cittadini. Il bando per coprire le posizioni vacanti scadrà il 10 aprile. Nel frattempo l’amministrazione comunale richiede sempre alla Asst di trovare una soluzione relativa alla carenza di medici territoriali, motivo di crisi soprattutto per le persone più anziane e le fasce più deboli. "È una situazione preoccupante su cui non abbiamo mai distolto l’attenzione - spiega il sindaco, Daniela Maldini -. L’Amministrazione si muove in tutte le sedi per trovare una soluzione a un problema grave e non trascurabile. Proprio nei giorni scorsi ho chiesto alla direzione sanitaria di avere un presidio sanitario di base in uno dei nostri ambulatori per alcuni giorni alla settimana. Questo per andare in soccorso alle esigenze della fascia più debole della popolazione che non è in grado di rivolgersi autonomamente ai servizi ospitati nell’ex ospedale di Bollate. Attendiamo una risposta e continuiamo la nostra azione di sollecito".

Davide Falco