Appalto trasporto studenti a Cassano d'Adda: fumata nera al quarto bando

Fumata nera anche sul quarto bando per l’assegnazione del servizio trasporto pubblico scolastico. Tra le ragioni dello scarso interesse, fanno sapere dal Comune, sembra vi siano problematiche legate alla durata del contratto rispetto ai costi messi a disposizione. L’assessore alla Scuola Rosetta Stavola (nella foto) tranquillizza le famiglie dei bambini che utilizzano i mezzi pubblici scolastici: nessuno resterà a piedi. "Con rammarico si deve prendere atto che anche il quarto bando è andato deserto. Gli uffici stanno lavorando ora ad una proposta di proroga per il prossimo anno scolastico con la Sai, attuale gestore del servizio. È stata fatta, inoltre, una ricerca di mercato per preparare un nuovo bando per la gestione futura del trasporto scolastico. Una gara pubblica che tenga conto non solo dei costi, ma anche della durata del contratto".

Per il prossimo bando in preparazione, è previsto un rialzo dell’offerta economica che passa da 6,44 euro a 7,70 al chilometro. Il servizio collega i plessi scolastici di Groppello e Cascine San Pietro con il centro cittadino. Nella scorsa stagione scolastica sono stati 205 gli alunni, su un totale di 1.720, che hanno usuffruito del servizio per un costo complessivo di circa 165mila euro di cui il 17% sostenuto da entrate degli abbonamenti e il resto a carico del Comune. La storia infinita per l’assegnazione del servizio trasporto ha avuto inizio con il bando del dicembre 2021. Negli anni successivi altre gare sono state pubblicate inserendo accorgimenti migliorativi soprattutto nella durata del contratto, ma nulla da fare. L’ultima fumata nera è stata quella dello scorso mese di luglio. Ste.Da.