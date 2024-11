Nasce a Milano l’app con ‘nutrizionista integrato’ per diete vegetariane e vegane, ma non solo

MILANO – Avere un nutrizionista in tasca, pronto a rispondere a ogni domanda e a offrire un piano alimentare su misura, tutto a base vegetale. È l’idea di Planter, l’app nata per semplificare l’alimentazione plant-based e renderla alla portata di tutti, trasformando ogni pasto in un’occasione per mangiare sano e in modo sostenibile. Disponibile per iOS e Android, Planter offre menù settimanali personalizzati con ricette bilanciate e 100% vegetali, pensate per soddisfare le esigenze di chi vuole approcciarsi a questo stile di vita. Da oggi, è disponibile anche in lingua inglese, pronta per conquistare mercato globale.

L’app rappresenta un esempio di imprenditoria lombarda giovane. Nasce infatti dalla collaborazione tra Carlotta Perego, fondatrice di Cucina Botanica e food influencer, e Silvia Goggi, medico specializzato in scienza dell’alimentazione e nota divulgatrice nel campo dell’alimentazione vegetale, con anche il supporto di Simone Secchi, ceo di Planter e Business Manager di Cucina Botanica.

Il progetto va oltre una semplice app: le due fondatrici puntano a promuovere un futuro in cui la dieta vegetale sia la norma quotidiana. Silvia Goggi, responsabile dello sviluppo scientifico, spiega al Giorno: “Nel mio lavoro preparo piani alimentari per i pazienti, ma non posso essere con loro ogni giorno per aiutarli a mettere in pratica ciò che consiglio. E spesso, proprio questo supporto quotidiano è ciò che le persone si aspettano”. Da qui nasce l’intuizione di creare un’app in grado di accompagnare gli utenti in ogni fase della loro alimentazione. “Con Carlotta Perego di Cucina Botanica condividiamo la stessa missione: far sì che più persone mangino vegetale. Conosciamo le difficoltà che si incontrano, come la paura di carenze o di non riuscire a bilanciare correttamente i pasti, oltre alle esigenze familiari che spesso variano”.

Come funziona Planter? “Planter non si limita semplicemente a fornire ricette. Ogni utente riceve un piano alimentare settimanale su misura, pensato in base alle proprie esigenze e gusti. Ogni piatto viene spiegato passo dopo passo, per semplificare la preparazione di ricette gustose e bilanciate. Una funzione molto apprezzata è la lista della spesa aggiornata in tempo reale, che consente agli utenti che utilizzano l’app condividendola con il resto della famiglia di acquistare solo gli ingredienti necessari, riducendo così sprechi e costi. A supporto degli user c’è un team di nutrizionisti specializzati in alimentazione vegetale, disponibile tramite chat per rispondere a domande e offrire consigli personalizzati.

“Oggi gli utenti di Planter sono oltre 50.000 e le nostre quattro specialiste hanno un tempo medio di risposta di 42 minuti”, sottolinea Silvia Goggi. L’app consente inoltre di coinvolgere più membri della famiglia, semplificando la gestione dei pasti e adattando i piani alimentari anche per i più piccoli, come nel caso dello svezzamento. Una sfida tecnologica e una missione globale Dietro l’apparente semplicità di Planter c’è un grande lavoro di sviluppo tecnologico.

Simone Secchi, CEO di Planter e Business Manager di Cucina Botanica, racconta le sfide affrontate: “Volevamo rendere il servizio completo e veloce, creando una struttura tecnologica solida. Gestire oltre 1.600 ricette, personalizzare ogni piano alimentare e aggiornare la lista della spesa in tempo reale richiede una grande potenza di calcolo, ma abbiamo voluto garantire un’esperienza utente il più completa possibile”.

L’app non è pensata solo per vegetariani o vegani. “Anche molti onnivori utilizzano Planter per introdurre più alimenti vegetali nella loro dieta”, spiega Secchi, che sottolinea come l’app si stia aprendo al mercato internazionale con l’introduzione della lingua inglese, dopo aver tradotto le oltre 1.600 ricette. “Con Planter sai sempre cosa mangiare, hai gli ingredienti giusti e sai che stai seguendo un’alimentazione sana e sostenibile, senza doverci pensare troppo. Abbiamo davvero creato un piano alimentare che semplifica la vita”.