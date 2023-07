Aperto il testamento di Silvio Berlusconi. Erano presenti due testimoni

Il testamento di Silvio Berlusconi è stato aperto nella tarda mattinata di oggi, mercoledì 5 luglio, alla presenza di due testimoni nello studio del notaio Arrigo Roveda in via Pagano a Milano.

I testimoni, incrociati dai cronisti, sono i due avvocati Carlo Rimini e Luca Fossati.

Secondo quanto si apprende, Fossati era in 'rappresentanza’ soprattutto dei figli Marina e Pier Silvio, il collega Rimini di Barbara, Eleonora e Luigi.

Il documento potrebbe essere stato già letto ai cinque figli del Cavaliere nel tardo pomeriggio di oggi, a mercati chiusi (poco prima delle 18), ma non è detto che gli eredi si siano presentati fisicamente in via Pagano da Roveda, che dopo essersi assentato temporaneamente nel pomeriggio (lasciando il palazzo con lo scooter), è poi rientrato nel suo studio intorno alle 16. Secondo la Rai gli eredi di Silvio avrebbero assistito alla lettura del testamente in video collegamento.

Gli eredi, a quanto si è appreso, potrebbero fare una prima comunicazione sui contenuti testamentari già domani mattina, giovedì 6 luglio, prima dell’apertura della Borsa di Milano.

La reazione di Piazza Affari

Fra i soggetti che attendevano l’apertura del documento c’erano anche i mercati. Ebbene, nel giorno “decisivo”, Mfe – l’ex gruppo Mediaset – ha avuto un comportamento positivo in Borsa. Le azioni Mfe B, con dieci diritti di voto, sono piatte a 0,73 euro mentre quelle di tipo A, con un diritto di voto, guadagnano lo 0,38% a 0,54 euro.

In rialzo anche Mondadori che sale dello 0,7% a 2,15 euro.

Le domande a Confalonieri

Nel tentativo di “strappare” qualche informazioni sul contenuto del testamento, i cronisti sotto la sede di Finivest, hanno fatto la posta a Fedele Confalonieri. “Non mi ruba niente, ma non gliele do neanche gratis”, ha risposto alle richieste lo storico amico del Cavaliere. “Non ne so nulla, grazie e arrivederci”, ha aggiunto il presidente di Mediaset, entrando nella sede della holding di famiglia in via Paleocapa.