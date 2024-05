Aperte le iscrizioni ai centri estivi: "Un aiuto concreto alle famiglie"

Sono aperte le iscrizioni per i centri estivi, quest’anno ancora più ricchi di proposte e disponibilità per accogliere bambini dalle scuole dell’infanzia, primarie e medie. Lo scorso anno oltre mille bambini hanno frequentato i centri proposti: numeri che, considerando l’ampia richiesta, saranno replicati anche quest’anno. "Un aiuto concreto per tante famiglie che devono lavorare – sottolinea l’assessora alle Scuole Angela Crisafulli – nelle settimane in cui le scuole sono chiuse per le vacanze. I centri estivi rappresentano anche una proposta educativa, di crescita per bambini e ragazzi, che possono condividere nuove esperienze". Quest’anno sono in programma quattro centri estivi diversi. Il progetto “Piccoli insieme” è dedicato a 160 bambini che frequentano la scuola dell’infanzia e si svolgerà dal 1 al 26 luglio nella scuola Parini. Dal 12 giugno al 26 luglio, il centro estivo “Giorgella”, nella scuola Copernico, accoglierà 60 bambini, mentre Sempre insieme, dal 29 luglio al 6 settembre (chiusa solo la settimana di Ferragosto), è destinato a 40 bambini delle scuole elementari e medie e le attività si svolgeranno nella scuola primaria Galilei. Il personale che segue i bambini è qualificato, formato, anche per l’assistenza ai bambini con disabilità. A questi centri estivi si aggiunge il Viavai, organizzato dal Comune in collaborazione con gli Oratori della Comunità Pastorale Cenacolo delle Genti a Corsico (Parrocchie di S. Pietro e Paolo, S. Adele e Spirito Santo): è in calendario dal 10 giugno al 26 luglio, per alunni delle primarie e medie. Le iscrizioni si effettuano online e per assistenza è disponibile un servizio al Punto prestito della biblioteca.