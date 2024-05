"Aperitiglio" e raccolta di firme iniziative per salvare le 13 piante

Un "aperitiglio" per cercare di salvare dall’abbattimento i 13 tigli di piazza delle Associazioni. Si tratta di piante decennali, che ambientalisti e associazioni vorrebbero mantenere e che invece

il Comune punta ad eliminare per fare spazio a un restyling della piazza. Da qui la nuova iniziativa del comitato “Tiglio non ti taglio”, che da mesi si batte per cercare di far cambiare idea all’amministrazione Bellomo: “l’aperitiglio” è in programma venerdì, dalle 18 alle 20, in piazza delle Associazioni. Si potrà firmare la petizione - che ha già superato le 500 firme - per il mantenimento delle 13 piante, che rappresentano, secondo gli ambientalisti, un baluardo contro inquinamento e isole di calore.

Il Comune, dal canto suo, ha ribadito in più occasioni che gli alberi verranno sostituiti da nuovi e più numerosi esemplari. A.Z.