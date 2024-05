Anziani, mezzo milione soffre la solitudine: in casa senza nessuno

Milano – Quasi mezzo milione di over 65 lombardi vivono in abitazioni di proprietà, ma soli. Un dato, quello raccontato da PoliS-Lombardia sulla base degli ultimi dati Istat, che da una parte evidenzia una solidità della popolazione lombarda che, almeno per quanto riguarda i più anziani, ha una casa di proprietà in cui vivere. Dall’altra parte, c’è il tema della solitudine, che diventa un problema con l’avanzare dell’età e con l’aggravarsi delle condizioni di salute.

Nel report ‘Proprietari in solitudine nella stagione della terza età’, pubblicato da PoliS-Lombardia, si evidenzia che, al censimento della popolazione e delle abitazioni al 31 dicembre del 2022, la Lombardia risulta avere 9.976.509 residenti di cui il 47,4% proprietari della propria abitazione (4.729.250). Tale percentuale sale al 70,19% allorché si considerano unicamente i 2.326.530 residenti che sono stati censiti tra gli ultra 65enni. In questo sottoinsieme, quelli che vivono soli sono quasi un terzo (30,53%) e rappresentano un ventesimo dei residenti in regione (5%), circa un decimo del totale dei proprietari indipendentemente dall’età (10,54%) e poco più di un quinto del totale degli ultre65enni lombardi (21,43%).

L’incidenza percentuale è più alta in provincia di Milano, dove si accentra il 34,4% del totale regionale. Nei Comuni con almeno 50mila residenti l’incidenza degli ultra65enni proprietari di casa, sul totale dei residenti, è pressoché ovunque oltre il dato medio regionale (5%), con le sole eccezioni di Cinisello Balsamo (4,8%) e Gallarate (4,9%). Ai vertici della graduatoria si posiziona Pavia (6,6%), cui fanno seguito, nell’ordine, Como e Varese (6,2%), Monza (6,1%), Milano (6%), Bergamo (5,8%), Cremona (5,7%), Rho (5,6%), Vigevano e Busto Arsizio (5,4%) Brescia e Legnano (5,2%).