Milano, anziani nel mirino: due rapine nel giro di 7 minuti

Milano – Due rapine ad anziani nel giro di sette minuti. In due diverse zone della città. In un caso, gli agenti sono riusciti ad arrestare l'aggressore, anche con l'aiuto di alcuni cittadini. Nell'altro, l'autore del raid è riuscito ad allontanarsi prima dell'arrivo delle forze dell'ordine.

In via Gulli

Il primo blitz è avvenuto alle 13.18 di martedì 11 giugno nel cortile interno di uno stabile di via Gulli, in zona Bande Nere. Un novantatreenne che stava rincasando all'ora di pranzo è stato aggredito alle spalle da un giovane sconosciuto, che ha malmenato l'anziano pensionato e gli ha strappato dal collo la catenina con le iniziali della moglie. Il novantatreenne ha riportato escoriazioni a fronte, avambraccio e ginocchia e non è riuscito a fornire molte indicazioni ai poliziotti delle Volanti, anche perché era molto scosso.

In viale Salmoiraghi

Il secondo assalto è andato in scena alle 13.25 in viale Salmoiraghi, a due passi da piazzale Lotto. Stando a quanto ricostruito, un ragazzo ha atteso che una donna di 78 anni salisse sull'autobus e l'ha presa alle spalle, spintonandola e strappandole due collane. La donna ha perso l'equilibrio ed è caduta a terra, ma è riuscita ad attirare l'attenzione degli altri passeggeri, che hanno bloccato il rapinatore. Il giovane è riuscito a divincolarsi ed è scappato, ma è stato fermato da un passante. Proprio in quel momento sono arrivati gli agenti della Volante del commissariato Bonola, che hanno preso in consegna il diciottenne albanese e l'hanno accompagnato a San Vittore. La pensionata è stata trasportata in codice verde in ospedale: è stata dimessa con una prognosi di 7 giorni per alcune contusioni.