Anziani, ragazzi, stranieri. Premiati i volontari civici

I “volontari dell’anno“ sono stati premiati a SpazioArte. Un esempio positivo per tutti coloro i quali vorranno diventare “le Vo.Ci. del cuore“ di Sesto, i volontari civici che l’amministrazione sta cercando per incrementare l’aiuto e il supporto ai cittadini in difficoltà nell’affrontare alcuni aspetti della burocrazia e in altre azioni solidali. "Nei giorni scorsi la giunta ha approvato le linee guida di un progetto di promozione del volontariato civico per cercare persone che possano supportarci nello svolgimento di alcune attività, per esempio l’aiuto digitale ad anziani o a stranieri – spiega il sindaco Roberto Di Stefano –. In questi anni abbiamo rilevato il desiderio di alcune categorie di mettersi al servizio della comunità: studenti, pensionati, stranieri che vogliono mettere a disposizione della città le loro competenze linguistiche e culturali". In totale sono stati premiati 43 volontari che fanno parte delle oltre 200 associazioni del territorio, come Croce rossa, Sos, Protezione civile, Il Sorriso nel cuore onlus, Aido, Sesto Proloco e altre ancora. Tra i premiati, segnalati direttamente dalle onlus sestesi, Sabrina Tempesta, Claudio Bonazzi, Moreno Nossa, Lina Pedrazzoli, Nicole Balconi, Angela e Rosa Carnevale, Silvana Vezzani, Giuseppe Vella. "Ci auguriamo che l’esperienza di volontariato civico – aggiunge il vicesindaco con la delega alle Associazioni Alessandra Aiosa – possa essere un modo per avvicinare i giovani". La.La.