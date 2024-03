Anziana travolta da una moto. Grave, è in prognosi riservata

È stata investita da una moto mentre era in sella alla sua bicicletta e stava percorrendo via Monte Resegone ad Arese. La donna, una 67enne, ha fatto un volo di alcuni metri finendo rovinosamente sull’asfalto. Ora è ricoverata in gravissime condizioni all’ospedale San Carlo di Milano. L’incidente stradale è successo ieri alle 17.30 per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri della Compagnia di Rho. L’impatto tra la moto e la ciclista sarebbe stato violento. Il centauro, che non ha riportato ferite, si è fermato per prestare soccorso. La centrale operativa di Areu ha inviato sul posto un’ambulanza di Rho Soccorso e un’automedica. Quando l’équipe sanitaria è arrivata in viale Resegone le condizioni sono apparse subito gravi, era incosciente e aveva un trauma cranico. È stata intubata e trasportata in coma all’ospedale milanese. I militari hanno fatto tutti i rilievi e ascoltato la testimonianza del conducente della moto, per ricostruire la dinamica dello schianto e accertare le responsabilità.Roberta Rampini