Nega l’elemosina a un clochard in centro: anziana aggredita con una stampella, finisce all’ospedale

Milano – Colpita da un clochard in strada dopo essersi rifiutata di dargli delle monete. L’anziana, di 84 anni, è caduta e ha sbattuto la testa finendo al pronto soccorso con un trauma cranico e una ferita allo zigomo. È successo venerdì pomeriggio in via Carducci, in zona Sant’Ambrogio, alla vigilia del compleanno della signora.

La storia, con tanto di foto che mostra il suo volto tumefatto, è stata pubblicata ieri sera sulla pagina Instagram di Milanobelladadio. Quel pomeriggio l’anziana è stata trasportata al pronto soccorso del Policlinico, dal quale è stata dimessa con 15 giorni di prognosi, e il giorno dopo ha presentato denuncia al commissariato Centro della polizia di Stato.

In base al suo racconto, quel pomeriggio era andata a fare la spesa al supermercato. Tutto liscio, finché al momento di rientrare a casa è stata avvicinata da un uomo, "probabilmente un clochard – così lo ha descritto – italiano, di corporatura magra, altezza media, con barba lunga brizzolata e abiti scuri. Aveva una stampella. Una volta arrivato vicino a me, mi ha chiesto insistentemente l’elemosina".

La signora, che camminava aiutandosi con un bastone, ha rifiutato e ha proseguito per la sua strada senza dargli retta. Ma il "no" non ha avuto effetto. Perché, sempre secondo il racconto della donna, a quel punto l’uomo è diventato ancora più insistente, raggiungendola di nuovo e colpendola con la stampella all’altezza delle spalle. La signora a quel punto ha cercato di allontanarlo utilizzando il suo bastone d’appoggio. Risultato: il clochard è diventato più aggressivo, dandole un altro colpo con la stampella e facendole perdere l’equilibrio, quindi l’anziana è caduta sbattendo la fronte sull’asfalto.

Poi il clochard è sparito. E ad aiutare la signora a terra sono intervenuti alcuni studenti dell’Università Cattolica, che si trova a due passi dal luogo dell’aggressione, che hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono quindi intervenuti 118 e polizia di Stato.

L’anziana è stata accompagnata al Policlinico dove i medici hanno riscontrato un trauma cranico frontale e un’abrasione che ha richiesto un intervento di sutura. "Mia suocera – scrive il genero a Milanobelladadio – sta meglio ma gli ematomi restano. Ci piacerebbe tornare a una città vivibile come era tanti anni fa. Oggi Milano è invasa da balordi regolarmente impuniti e la violenza colpisce prevalentemente le donne".