Milano, la lite sull’autobus finisce a coltellate: una donna in ospedale

Milano – La lite sull'autobus. I due fendenti e la fuga. Il raid a coltellate è avvenuto venerdì sera in via San Vigilio, in zona Barona: la donna aggredita, una quarantacinquenne di origine salvadoregna, è stata trasportata al Niguarda per ferite a una gamba e alla schiena, ma per fortuna le sue condizioni non sono particolarmente gravi; già oggi dovrebbe essere dimessa dall'ospedale.

L'intervento

Gli agenti delle Volanti sono intervenuti in via San Vigilio attorno alle 23.30: la quarantacinquenne, che al momento dei soccorsi era in stato di ubriachezza, è riuscita a fornire agli investigatori alcune indicazioni sul presunto aggressore, una persona di origini sudamericane che conosce, che sarebbe già stato individuato e bloccato dalla polizia. Sia la donna che l'uomo, irregolari e senza fissa dimora, gravitano abitualmente nella zona del parco Sempione. Ancora da chiarire le ragioni dell'aggressione.