Anziana muore travolta da un’auto. Era nel parcheggio di un discount

Cercava parcheggio per fare la spesa e ha investito un’altra cliente del supermercato. Ennesimo incidente mortale nel milanese che ha come vittima un pedone. Non ce l’ha fatta la donna di 75 anni travolta da un’auto nel parcheggio del discount Eurospin di via Manzoni a Rozzano. Il dramma si è verificato ieri mattina pochi minuti dopo le 12.40. Immediatamente i presenti hanno lanciato l’allarme e sul posto sono intervenuti i soccorsi inviati dal 118 con un’ambulanza della Croce Amica di Basiglio e l’elisoccorso. Sul posto anche i vigili del fuoco, la polizia locale e i carabinieri. La vittima è stata investita da un’auto in manovra, una Hyundai i30 condotta da un’altra donna. Per cause ancora in fase di accertamento mentre percorreva il parcheggio del discount ha svoltato investendo la 75enne che è finita sotto l’autoveicolo. Ai soccorritori giunti sul posto sono apparse da subito molto gravi le condizioni della vittima. Sono stati i vigili del fuoco a estrarla da sotto il veicolo e poi medici e paramedici hanno iniziato le manovre per rianimarla sul posto. Trasportata a sirene spiegate al pronto soccorso del vicino ospedale Humanitas la 75enne è deceduta poco dopo l’arrivo. Polizia locale e carabinieri stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. Secondo le prime ipotesi sulla dinamica dell’incidente non è escluso che la donna al volante dell’auto che ha investito l’anziana e che è rimasta sotto choc, stesse cercando un posto e dopo aver svoltato nel parcheggio per dirigersi verso l’ingresso principale del discount potrebbe essere stata abbagliata dal sole e non aver visto la vittima che è stata presa in pieno.

Un incidente che se confermata la dinamica e il fatto che la conducente abbia investito la vittima perché si trovava contro sole e quindi abbagliata da un raggio di sole avrebbe ancor più dell’assurdo. Mentre si discute ovunque dei limiti di velocità a 30 chilometri orari da mettere nelle grandi metropoli, in un parcheggio di un supermercato dove la velocità dovrebbe essere qualcosa inferiore, si verificano drammi di questo tipi. Sul luogo dell’incidente sono arrivate decine di persone, molti uscivano dal supermercato proprio nel momento dell’investimento e alcuni di questi sarebbero anche stati sentiti dalle forze dell’ordine. Via Manzoni è diventata una della strade più pericolose per i pedoni: sempre intasata dal traffico a causa della presenza di molti supermercati, per i pedoni attraversare la strada è diventata un’impresa e gli incidenti sono questione quotidiana.