Antonio Bellocco, lunedì l’autopsia sul 36enne ucciso da Andrea Beretta. Poi i funerali

È stata fissata per lunedì prossimo, 9 settembre, l'autopsia sul corpo di Antonio Bellocco, esponente di spicco dell'omonima cosca della 'ndrangheta e nel direttivo della curva interista, ucciso a coltellate tre giorni fa da Andrea Beretta, capo della curva nord nerazzurra, ora in carcere accusato di omicidio aggravato e detenzione illegale di una pistola con matricola abrasa.

A sinistra la vittima Antonio Bellocco, legato all’omonima famiglia di ‘ndrangheta. A destra il capo ultrà della Curva dell’Inter Andrea Beretta, indagato per l'omicidio

L’autopsia

Con gli esami autoptici gli inquirenti vogliono chiarire anche se, oltre al colpo di pistola che ha ferito Beretta, ne sia stato sparato un altro. È stato trovato un solo bossolo. Anche se l'ipotesi di un altro sparo pare non sia affatto concreta, comunque tutte le analisi andranno effettuate. Disposti, dunque, anche gli accertamenti balistici.

Un teste intanto ha riferito di aver sentito uno sparo e un rumore simile. Nel frattempo mentre altri ultrà potrebbero essere convocati dagli investigatori.

I funerali

Una volta eseguita l’autopsia, sarà dato il via libera ai funerali del 36enne che con ogni probabilità verranno celebrati a Rosarno, sua città di origine, in Calabria, da dove se ne era andato un anno fa per trasferirsi a Milano, scalando i vertici della curva nord interista. Diversi parenti di Bellocco, sposato e padre di due figli, sono saliti nei giorni scorsi a Milano, facendo temere il rischio di qualche ritorsione.

La famiglia

Il papà Giulio Bellocco, figlio di Umberto, del fondatore del potente clan ndranghetista reggino, è morto lo scorso gennaio nel carcere di Opera, dove era detenuto al 41 bis. Stesso regime per la madre Aurora Spanò, une delle poche donne in Italia a essere sottoposte al carcere duro. Condanna a 28 anni e tante intemperanze dietro le sbarre.

Il negozio “copertura”

Intanto, si scava da tempo pure su quell'attività di merchandising "Milano siamo noi" a Pioltello, gestita da Andrea Beretta e sulla quale, stando alle sue dichiarazioni ai pm prima del fermo, Bellocco aveva delle mire e pretendeva di avere parte degli utili. Un'attività che sarebbe stata in realtà una "copertura" anche in relazione ad altri business illeciti della curva, che vanno dai traffici di droga fino alle gestione dei parcheggi e di tutto l'indotto attorno allo stadio di San Siro.