Antonia, Raffaella e Vincenza: 303 anni in 3

Festa di compleanno davvero fuori all’ordinario per tre ospiti della Golgi Redaelli: Antonia, Raffaella e Vincenza che nel 2023 hanno spento rispettivamente 102, 101 e 100 candeline. Un record sottolineato con tutti gli onori nella casa di riposo a Vimodrone che si è agghindata per celebrare la ricorrenza. All’appuntamento anche il sindaco Dario Veneroni, l’assessore Silvana Brondoni, il comandante della polizia locale Mario Lamberti e il maresciallo capo della stazione carabinieri Ivan Russo. Il primo cittadino ha regalato fiori a tutte. "È sempre un immenso piacere omaggiare i nostri centenari che sono la memoria storica della comunità e dell’intero Paese – dice Veneroni –. Sono momenti speciali perché tutti noi dobbiamo essere grati a chi con le proprie esperienze personali e con tanti insegnamenti ha permesso la costruzione della nostra società. Questi traguardi sono importanti ed è l’intera comunità a stringersi alle signore dei record". Per le nonne anche gli auguri del presidente della Rsa, Stefania Bartoccetti. La cerimonia si è tenuta nel cuore della struttura, in biblioteca, dove è stata allestita la mostra “M’illumino d’immenso“ con opere realizzate dalle ospiti in particolare del Nucleo Alzheimer e per questo ancora più significative. Bar.Cal.