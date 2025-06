Antenna 5G i residenti ricorrono al Tar

Un ricorso al Tar depositato da un gruppo di residenti, una raffica di interrogazioni per lo scorso consiglio comunale, e durante l’assise un violento alterco verbale fra un assessore e un consigliere di minoranza. L’antenna 5G in via Reginaldo Giuliani è installata da settimane, ma la polemica è più che mai viva. Nel ricorso, non pubblico, tornerebbero le argomentazioni già espresse in assemblea in aprile: procedura, scelta dell’area, mancato coinvolgimento dei residenti, rischi per la salute, deprezzamento degli immobili.

Le stesse, in linea di massima, contenute nell’unica interrogazione sul tema discussa in consiglio, quella di Inzago Città Aperta; altre 4, firmate da Inzago al centro, erano state ritirate causa non funzionamento dello streaming. In un lungo documento le risposte tecniche dell’assessore Carlo Maderna: la procedura imposta dalla normativa, l’impossibilità di selezionare altre aree utili, e, ultimo casus belli, la scelta di vendere l’area all’operatore, "lasciarla in affitto ci avrebbe reso 800 euro l’anno". A margine del dibattito lo scambio al veleno fra l’assessore Giuseppe Fumagalli e il consigliere d’opposizione Renato Riva. Così Città Aperta in rete: "Sul tema antenna l’amministrazione ha risposto solo in modo tecnico. Ancora una volta rinunciando a confrontarsi con l’opposizione su un piano più politico. Non ha chiarito infatti perché la cittadinanza non sia stata coinvolta e quale sia di fatto la sua posizione. Tutelare l’interesse pubblico non è una nostra ossessione, ma un dovere per chi amministra". Sulla sua pagina, il gruppo Inzago al centro torna invece sulla bagarre: "Il nostro consigliere attaccato e insultato dal sindaco e da un assessore, a lui tutta la nostra solitarietà".

Monica Autunno