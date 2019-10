MILANO, 30 SET - L'associazione 'I Sentinelli' di Milano denuncia, sulla propria pagina Facebook, che in un annuncio online di una società immobiliare si affitta una camera singola di un appartamento solo a italiane. Di preciso vi è scritto: "la camera è disponibile dal trenta aprile. Preferibile studentesse-lavoratrici, referenziate, solo italiane". Costo 500 euro al mese incluse spese condominiali, riscaldamento centralizzato e consumo luce; bagno in condivisione. Moltissimi i commenti negativi per la richiesta ritenuta razzista, ma anche per l'elevato affitto richiesto. In particolare la stanza è al secondo piano di un appartamento in uno stabile definito signorile in via Principe Eugenio, in zona Sempione.

© Riproduzione riservata