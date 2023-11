Anno Pucciniano: all’atelier De Wan i foulard Turandot

Oliva

Ttempo di grandi anniversari e Milano sa come farsi trovare pronta per celebrarli. Il 2023, dopo avere dedicato tantissime iniziative a ricordare i 150 anni dalla morte di Alessandro Manzoni, si chiude con un ricco palinsesto diffuso in onore dei 100 anni dalla nascita di Maria Callas. Si resterà poi ancora nell’ambito della grande opera lirica per celebrare lungo tutto il 2024 uno dei massimi compositori nazionali, Giacomo Puccini, morto nel 1924. Il 7 dicembre dalle 10 alle 19 l’atelier De Wan di via Manzoni 44 offrirà ai suoi visitatori un brindisi per le prossime festività e un simpatico omaggio dedicato a inaugurare questo anno pucciniano che si annuncia pieno di iniziative. Si tratta del segnalibro raffigurante i nuovi foulard limited edition di Roberto De Wan tratti dalle sue pitture ad olio pensate, come il critico d’arte contemporanea Rolando Bellini osserva, per ideare leggere sete fruscianti consacrate alla più misteriosa fra le eroine operistiche pucciniane, la principessa cinese Turandot. Alla presentazione parteciperà anche il direttore d’orchestra Veronesi, presidente del Comitato promotore per le celebrazioni del centenario di Giacomo Puccini, compositore che ha ispirato l’artista-designer, pronipote quest’ultimo del cantante lirico Tancredi Pasero, riconosciuto interprete pucciniano. I foulard di De Wan sono riconducibili a un legame fra moda, arte e musica al quale prende parte anche il soprano Mila Shariy che sarà presente cantando per l’occasione alcune delle arie più celebri. La linea “Turandot Anniversary“ è il modo migliore anche per celebrare il 7 dicembre in concomitanza con la Prima della Scala, quest’anno dedicata a Verdi, in attesa del 2024 che celebrerà il compositore di Lucca. Musica, arte e commercio riescono così a fondersi in un connubio esclusivo attraverso la moda e la creatività delle botteghe storiche milanesi, presidi di cultura sul territorio sempre in grado di intercettare l’attualità per farne relazione con una clientela affezionata e ricercata.

De Wan milano - Via Manzoni 44 – Tel. 02 76003018