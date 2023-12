Animatori e fitness. Obiettivo turismo

Dagli animatori per mini club ai ballerini, passando per gli istruttori fitness. Sono diverse le figure professionali per la prossima stagione estiva che Eures Milano seleziona per Eventi Animazione e Obiettivo Tropici lunedì 11 e martedì 12 dicembre, alle 10 al centro di formazione professionale Vigorelli in via Soderini 24 a Milano. Ospite del primo appuntamento è Eventi Animazione, una compagnia specializzata in servizi di intrattenimento in strutture turistiche in Italia e in Egitto. La società sta cercando animatori e animatrici, con e senza esperienza nel settore, che entrino a far parte di team multiculturali e multilingue. Tra i requisiti richiesti, la conoscenza dell’italiano, livello C2, e quello della lingua inglese, livello B1. Durante l’evento sarà possibile presentarsi e fare un primo colloquio. Martedì 12 dicembre sarà possibile candidarsi alle posizioni aperte di Obiettivo Tropici, organizzazione italiana nel settore turistico. Anche in questo caso sono diverse le professionalità ricercate dedicate all’accoglienza e all’intrattenimento. Per partecipare alle selezioni, oltre alla maggiore età, è preferibile la conoscenza di una lingua straniera, inglese, francese o tedesco, livello B2. Per partecipare agli appuntamenti, occorre inviare il proprio cv a eures@afolmet.it e presentarsi alle 10 con la copia del curriculum. Un altro appuntamento con il lavoro è martedì 12 dicembre a Garbagnate Milanese. Afol Metropolitana e l’amministrazione comunale hanno organizzato un doppio workshop presso il punto Afolmet in via Milano 21, a partire dalle 10. Durante l’incontro spazio per scoprire strategie e tecniche per rendere efficace la ricerca di lavoro. Sarà possibile incontrare i recruiter Afol e sostenere un primo colloquio di selezione, portando il proprio cv aggiornato. Maggiori informazioni su afolmet.it