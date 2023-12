Angelina compie un secolo: "Una vita d’impegno e lavoro"

Un compleanno da premio per Angelina Acquati, vera cinisellese doc che ha festeggiato il traguardo dei cento anni . "La sua storia è parte integrante della nostra comunità – ha commentato il sindaco Giacomo Ghilardi che le ha fatto visita –. Le ho portato i saluti di tutta la città e consegnato una speciale pergamena in riconoscimento della sua straordinaria vita".

Angelina è nata in quella che un tempo si chiamava piazza Vittorio Emanuele e che oggi è piazza Gramsci, il cuore di Cinisello. Poi con il marito si è trasferita a Balsamo, la zona in cui tuttora vive. Da giovane ha lavorato con passione alla Pirelli, svolgendo il ruolo di operaia in un laboratorio di chimica. "Una testimonianza di dedizione e impegno che ha contribuito a plasmare il nostro tessuto industriale. Un secolo di vita, un secolo di esperienze e di storie che hanno arricchito la nostra comunità". Angelina ha festeggiato l’importante traguardo dei cento anni, circondata dall’amore della sua famiglia, con la presenza affettuosa della figlia e dei nipoti (nella foto). La.La.