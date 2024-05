Andrea Vitali, ispirazioni per gli studenti . Ha condotto un laboratorio di scrittura creativa

Il celebre autore si è confrontato con gli studenti sulle proprie inclinazioni e le aspirazioni che lo hanno spinto, dopo aver frequentato il liceo a Lecco, alla laurea in Medicinafino al ritorno all’amore di sempre, naturalmente la scrittura.

Per 25 anni infatti Andrea Vitali ha svolto con soddisfazione il ruolo di medico per il suo amatissimo paese Bellano, in provincia di Lecco, ma poi quando nel 1990 arriva il breve romanzo "Il procuratore", da lì, una pagina dopo l’altra, la strada prosegue dritta fino al grande successo di pubblico nel 2003 col premio “Grinzane Cavour” conquistato col romanzo “Una finestra vista lago” in cui tra guai, misteri, gravidanze inattese, malintesi, furti: accade un po’ di tutto

Sono proprio Bellano e i suoi abitanti: ad animare i romanzi di Vitali, i cui personaggi spesso prendono vita a partire dai racconti condivisi in ambulatorio dai suoi pazienti, tra una visita e l’altra.

Con l’autore i ragazzi dell’Istituto Comprensivo Statale “Roberto Franceschi” hanno realizzato diversi testi, mettendosi alla prova con differenti generi ma prediligendo soprattutto il giallo e l’horror. A partire da una consegna originale e divertente, ideata dallo scrittore, i ragazzi, divisi in gruppi di quattro, hanno lavorato su un’ emoji,pescata a sorte da un sacchetto, che nei loro racconti è diventata poi spunto per le più rocambolesche e a volte sconvolgenti avventure.