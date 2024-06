Andrea Piscina, chi è lo speaker radiofonico di Milano che adescava bambini online

Milano, 14 giugno 2024 – Andrea Piscina, speaker radiofonico di 25 anni, è stato arrestato giovedì con l’accusa di produzione di materiale pedopornografico e violenza sessuale. Secondo le indagini, il giovane avrebbe intrattenuto rapporti con bambini tra i 9 e 14 anni, anche attraverso delle videochiamate nelle quali si fingeva una ragazzina di nome ‘Alessia’.

Andrea Piscina è speaker e conduttore di Rtl 102.5. È autore, oltre che voce del programma ‘I Nottambuli’, ed è un social media manager. Il suo nome è stato prontamente cancellato dalle pagine web dell'emittente radiofonica per cui lavora, in segno di immediata presa di distanza.

Per hobby, stando anche a quanto si legge sul suo profilo Linkedin, presta servizio con i bambini sia nella squadra di calcio di una polisportiva sia nell’oratorio di una congregazione religiosa.

Il 25enne è anche fratello e dirimpettaio di un politico leghista eletto nel 2021 nel consiglio comunale di Milano e del tutto estraneo ai fatti.

Il suo profilo Instagram è piuttosto attivo. Piscina pubblica fotografie che lo immortalano mentre è al lavoro, con i colleghi e durante i suoi momenti liberi tra viaggi e relax, in compagnia degli amici.

Stando alle indagini, Piscina sarebbe stato già perquisito dal Nucleo specializzato della Polizia locale nelle scorse settimane. E, da quanto accertato, avrebbe cancellato poco prima tutte le chat e videochiamate dai suoi dispositivi, ma gli investigatori sarebbero riusciti, comunque, a recuperare le immagini, che hanno portato alle contestazioni dei reati di produzione di materiale pedopornografico e di violenza sessuale. Reato quest'ultimo contestato per aver costretto i bambini a compiere atti sessuali on line, fingendo lui di essere una ragazza di nome ‘Alessia’. Da qui l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, eseguita ieri per imputazioni che vanno dal 2021 al 2023.

“Rtl 102.5 ha appreso con incredulità e sgomento la notizia dell'arresto, avvenuto ieri, di Andrea Piscina, lo speaker radiofonico di 25 anni che deve rispondere di produzione di materiale pedopornografico e violenza sessuale in un’inchiesta del pm di Milano Giovanni Tarzia. La dirigenza di Rtl 102.5 - si sottolinea in un comunicato - non era a conoscenza dell'indagine in corso a Milano sullo speaker. Rtl 102.5 ha deciso di sospendere in via cautelativa Andrea Piscina da ogni attività legata all'emittente in attesa del lavoro della magistratura, in cui ripone piena fiducia”.