Amsa cerca personale anche per quest’anno

Amsa, società del gruppo A2A che gestisce la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani della città di Milano e di quattordici comuni dell’Area Metropolitana Milanese, anche per il 2025 ha previsto un ulteriore potenziamento della forza lavoro. Le principali figure ricercate in ambito operativo sono quella di operatore ecologico – per cui vengono richiesti come requisiti minimi il diploma di scuola media inferiore e il possesso della patente, con un iter di inserimento che prevede 12 mesi di contratto a termine e successiva riassunzione a tempo indeterminato a fronte di valutazione positiva – e quella di conducente già in possesso di patente C+CQC, per cui è prevista l’assunzione direttamente a tempo indeterminato. Per entrambe le figure è tuttora in corso una campagna di recruiting dedicata. In particolare, al fine di individuare quest’ultima tipologia di conducente, più difficile da reperire nel mercato esterno, Amsa prevede per gli operatori già in forza di sostenere interamente i costi utili al conseguimento della qualificazione di guida necessaria. Inoltre, sono aperte opportunità anche per profili tecnici, come manutentori, esperti di meccanica e nell’ingegneria dei mezzi aziendali.

Amsa tiene pulita un’area di 360 Kmq, che ospita oltre 2,6 milioni di persone: 1.400.000 abitanti e 800.000 city users nella città di Milano e circa 430.000 residenti negli altri comuni dell’area metropolitana milanese e della provincia di Varese. Amsa può contare su circa 3.000 dipendenti, una flotta di oltre 1.300 automezzi e dispone di dodici riciclerie.

Per tutte le informazioni consultare la pagina dedicata sul sito di Amsa: amsa.it/it/lavora-con-noi