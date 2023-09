Ambulatorio mobile Lilt Via alla prevenzione

Cinque appuntamenti dedicati alla prevenzione grazie all’ambulatorio mobile della Lilt, lega italiana per la lotta contro i tumori. Il pulmino con la possibilità di effettuare le visite sosterà per cinque giornate, da settembre a dicembre, all’interno del parco Ghezzi, in prossimità dello Spazio Lilt novatese. Le date previste sono lunedì 4 settembre, venerdì 15 settembre, lunedì 6 novembre, venerdì 17 novembre e lunedì 4 dicembre. È possibile prenotare autonomamente una vista senologica e scoprire di più sulla prevenzione collegandosi al sito della Lilt, nella sezione visite ed esami, senologia. Sempre sulle stesse pagine si trovano le tariffe per effettuare le visite senologiche semplici o quelle con ecografia mammaria oppure mammografia o abbinate alla visita ginecologica e pap test. Ulteriori informazioni: 02.87244082 Lilt Novate.