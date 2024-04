Alzheimer Cafè. Un incontro aperto a tutti

Nuovo appuntamento con il progetto dell’Alzheimer Cafè di Bollate. Oggi pomeriggio dalle 17 alle 19.30 nella biblioteca comunale di piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa si terrà l’incontro dal titolo "Valorizziamo le persone". Sarà l’occasione per conoscere il progetto che sta dando ottimi risultati e che mira a coinvolgere in modo attivo i cittadini, familiari-caregiver o volontari. Ma non sarà solo questo. Ci sarà la narrazione a fare da filo conduttore: verrà proiettato un video sulle belle esperienze della passata edizione, raccontate da chi ha partecipato, e le novità dell’edizione 2024.

Verranno esposti i lavori dei malati, realizzati nel corso dei laboratori. L’incontro sarà tenuto da Chiara Tenconi, psicoterapeuta e coordinatrice scientifica dell’Alzheimer Cafè di Bollate e degli Alzheimer Cafè del rhodense, che da anni segue il progetto. Partecipa anche Lucia Albrizio (nella foto), assessore alle Politiche sociali di Bollate. L’incontro è aperto a tutti i cittadini.

Ro.Ramp.