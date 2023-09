Alzheimer: a Bresso lo Sportello Caregiver per i familiari

Nella giornata mondiale dell’Alzheimer, i professionisti dell’Asst Nord Milano hanno incontrato cittadini, pazienti e famiglie in via Cavour e hanno lanciato un programma rivolto proprio a questa patologia: uno Sportello Caregiver articolato tra una linea telefonica dedicata e un ciclo di appuntamenti mensili. "Lo sportello vuole essere un aiuto per chi aiuta e nasce dall’analisi dei bisogni di assistenza e dal riconoscimento di un carico pesante per la famiglia che si trova a gestire una persona fragile", ha spiegato il commissario Tommaso Russo. Un numero dedicato alle fragilità sarà attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 15 allo 02.57998652 o 02.57998402. "All’operatore si potranno chiedere informazioni, manifestare dubbi o difficoltà e anche ricevere già un supporto - ha continuato la dottoressa Marina Caimi, direttore del Distretto -. È importante capire che persona vicina al malato non necessariamente è un familiare, ma può essere anche la rete amicale, una badante o un’altra figura ancora.

A tutte queste persone vogliamo rivolgere un’offerta fatta anche di appuntamenti mensili". Ogni primo martedì di ogni mese, dalle 16.30 alle 18.30, su tutti i territori dell’Asst ci saranno incontri con specialisti, assistenti sociali e psicologi "per fare formazione e dare una rete. L’idea è proprio creare una comunità perché nessuno resti solo" - ha sottolineato la dottoressa Caimi -". Il primo appuntamento sarà martedì 3 ottobre in via Terenghi 2 a Cinisello. "Il decadimento cognitivo riguarda tutti noi. Cura non significa solo dare dei farmaci, ma prendersi cura del paziente e di tutti coloro che gli sono vicini", ha concluso il dottor Giancarlo Maria Conti, responsabile dell’unità operativa di Neurologia all’ospedale Bassini. La.La.