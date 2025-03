Altri 100mila euro per la cura del verde

Cura del verde, si aggiungono 100mila euro per i tagli dell’erba che da quest’anno saranno otto. È iniziato pochi giorni fa il nuovo ciclo di tagli dell’erba nei parchi e nelle aree verdi pubbliche della città. "Dopo circa vent’anni, il Comune ha ripristinato il primo taglio dell’erba a partire da marzo, una scelta che va nella direzione di tenere sotto controllo la crescita del manto erboso già dai primi albori della primavera, introducendo anche un’importante novità per i parchi cittadini: tutti i tagli prevedono la raccolta dell’erba tagliata, riservando la tecnica del mulching, il deposito a terra dell’erba sminuzzata, solo alle aree verdi meno frequentate dalle persone", spiegano dal Comune. Nel complesso, i tagli previsti per il 2025 saranno 8, con la possibilità di un taglio aggiuntivo qualora le condizioni climatiche dovessero determinare una crescita più veloce. La cura dell’erba della città è affidata agli operatori del Parco Nord.

"L’amministrazione comunale ha investito molto sul taglio dell’erba – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Katia Muscatella – per garantire ai novatesi la piena fruibilità dei parchi durante la stagione primaverile ed estiva. Lo scopo è di poter garantire ai cittadini di vivere in pienezza gli spazi verdi, garantendo decoro e soprattutto igiene. Novate vanta un’ampia superficie di parchi urbani, caratteristica che la distingue da molte altre realtà a lei vicine; è dovere di un buon amministratore pubblico lavorare perché anche questi spazi di natura possano essere frequentati in sicurezza".

Davide Falco