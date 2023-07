Altre telecamere in arrivo, sorvegliata speciale la Vigevanese

L’investimento totale per le nuove telecamere è pari a quasi 60mila euro, di cui oltre 35mila investiti dal Comune e il resto messo a disposizione grazie a un nuovo finanziamento chiesto e ottenuto dal Ministero dell’Interno, per migliorare i sistemi di controllo sul territorio attraverso le telecamere. I nuovi impianti di videosorveglianza arrivano in seguito alla firma tra il sindaco Rino Pruiti e il prefetto Renato Saccone del "Patto per l’attuazione della sicurezza urbana".

Grazie al progetto, saranno installate nuove telecamere per la lettura e memorizzazione delle targhe: un occhio elettronico è previsto per la nuova strada di collegamento tra via Meucci e via Lomellina, mentre gli altri saranno destinati al controllo della trafficata via Vigevanese, lungo il Naviglio.

"La nostra amministrazione continua a investire sulla sicurezza – dichiara il sindaco Rino Pruiti – e ottenere finanziamenti per rendere più efficaci le attività di controllo e prevenzione delle forze dell’ordine, in accordo con le altre istituzioni: questi nuovi impianti non solo si aggiungono ai numerosi già presenti, ma utilizzeranno software ancora più sofisticati. L’intervento precedente – prosegue il primo cittadino –, e già completato, nei parchi cittadini aveva comportato un investimento di quasi 160mila euro, in quel caso con il finanziamento regionale per metà della spesa. Un progetto che ha previsto l’installazione di telecamere nei principali parchi: dall’Isola digitale nel parco Spina Azzurra alle aree verdi di via Petrarca, Robarello, via Emilia, via Manzoni, Passeggiata Rossini e nella zona degli orti di via dei Lavoratori".

Il sindaco spiega inoltre che "si sta lavorando su alcuni impianti per gli aggiornamenti relativi alla connettività. Le telecamere a Buccinasco sono circa cento e se necessario se ne aggiungeranno altre, ma – precisa Pruiti – non possiamo pensare di installare una telecamera in ogni strada di Buccinasco o davanti a ogni abitazione".

Francesca Grillo