Milano, 15 maggio 2020 - Milano si risveglia sott'acqua. Nella notte un violento temporale ha fatto esondare il Seveso da Niguarda fino all'Isola. Le strade si sono trasformate in torrenti e la forza dell'acqua ha spazzato via alcune linee di tram e abbattuto alberi. Numerosi gli allagamenti e centinaia le richieste di interventi ai Vigili del fuoco, impegnati per tutta la notte assieme alle squadre di MM servizio idrico.

Diverse le ondate di piena tra le 2 e le 6 di questa mattina. In zona 9, tra Zara e Niguarda - in base a quanto riportano i cittadini - molte vie sono rimaste senza elettricità, tante anche le case e cantine allagate. In via Valfurba, intorno alle 2.30 di notte i tombini sono letteralmente scoppiati rilasciando fiumi d'acqua nelle strade. "E' una situazione sfiancante, mentre chi di dovere non si occupa della pulizia delle acque" si lamenta il consigliere di Municipio 9, Stefano Indovino.

La comunità residenziale terapeutica di don Antonio Mazzi è stata evacuata per l'esondazione del parco Lambro a Milano, come già accaduto numerose volte in passato in seguito a violenti nubifragi come quello di stanotte.

Nella notte, come ha fatto sapere l'assessore alla Mobilità e ai Lavori pubblici di Milano, Marco Granelli, il Seveso a Cesano Maderno è salito di 16 cm in 15 minuti, a Niguarda in via Valfurva 86 cm in 10 minuti, 8 cm al minuto. "E poi dicono che le vasche non servono", ha commentato Granelli.

In mattinata l'esondazione del Seveso, durata quasi 5 ore, è rientrata. Ad aggiornare sulla situazione è l'assessore Granelli con un post su Facebook: "Seveso e Lambro ore 7.50. Esondazione del Seveso è ora rientrata, è durata quasi 5 ore. Ora iniziano le operazioni di pulizia per riaprire le strade. Chiuso sottopasso Negrotto mentre gli altri in citta' sono funzionanti. Rubicone è stato chiuso solo poco nella notte".

Atm: disagi alla circolazione

L'esondazione del Seveso causa disagi anche alla circolazione di bus e metro. Sul suo sito Atm comunica che i treni della linea M2 sono sostituiti da bus nelle tratte Famagosta-Assago e Famagosta-Abbiategrasso. Quelli della M3, invece, saltano la fermata Zara; alternative: 90/91 da Sondrio a Stelvio/Farini. La M5 poi salta le fermate Marche e Zara. Limitate, inoltre, le corse di quattro linee di tram e di tre bus; mentre il filobus 90/91 e 92 utilizza dei bus di rinforzo tra le fermate Appio Claudio e Mac Mahon. La circolazione è fortemente rallentata sulla rete di superficie.