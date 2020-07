Milano, 21 luglio 2020 - Siglato un nuovo accordo tra Regione Lombardia, Università Statale e le Aler di Milano, Pavia e Lodi. L'obiettivo? Aumentare la disponibilità di alloggi per gli studenti universitari. "L'accordo mette a disposizione dell'Università l'intero Campus Martinitt e altri 140 posti letto nella residenza di via Attendolo Sforza 8. Stabilisce inoltre una collaborazione nella ricerca e nell'individuazione di soluzioni residenziali nel nuovo campus universitario 'Mind'", ha spiegato l'assessore regionale alle Politiche abitative Stefano Bolognini, aggiungendo che £"l'intesa comprende anche l'avvio di nuovi progetti, attraverso strumenti finanziari innovativi e la sperimentazione di partnership pubblico-privato, con particolare riferimento agli alloggi diffusi in condivisione tra più studenti".

L'intesa di oggi segue quelle già siglate a dicembre e a gennaio per l'utilizzo di 119 posti letto nel 'Campus Martinitt', più altri 6 in uno spazio comune e per contratti di locazione ventennali per due immobili in via Attendolo Sforza, da destinare sempre a residenze universitarie. Soddisfatto il rettore della Statale Elio Franzini. "Si tratta di un accordo a cui lavoravamo da mesi, ma mi fa particolarmente piacere che si giunga alla formalizzazione proprio in questo delicato momento. Una fase in cui, a maggior ragione, tutte le istituzioni lombarde devono impegnarsi per recuperare attrattività", ha commentato.