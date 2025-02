All’interno del parco Spina. I libri del bookcrossing dati ancora alle fiamme

Gli accertamenti sono in corso per individuare i responsabili del vandalismo alla casetta del bookcrossing. I libri sullo scaffale dedicato al libero scambio sono stati tutti bruciati. Era già successo un anno fa: in quell’episodio si trattava di due ragazzini, trovati grazie agli immediati approfondimenti della polizia locale in seguito alle segnalazioni ricevute. In quel caso, i responsabili erano stati riaffidati ai genitori e segnalati alla Procura dei minori per il pericoloso vandalismo. Il Comune ha provveduto a ripulire l’area dai resti di decine di volumi dati alle fiamme nei giorni scorsi e i cittadini si stanno organizzando per riempire nuovamente di libri il punto di bookcrossing, nell’area dell’isola digitale al parco Spina Azzurra. F.G.