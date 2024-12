Allianz, missione compiuta. Vittoria e Coppa Italia

Missione compiuta per coach Piazza e i suoi ragazzi: l’Allianz Milano torna dalla trasferta di Modena non solo con una vittoria da tre punti, imponendosi per 3-1 contro la Valsa Group, ma grazie al successo chiude il girone d’andata sesta e in Coppa Italia: ai quarti di fine dicembre sfiderà la Lube Civitanova Marche. Va in scena una partita dai due volti al Pala Panini di Modena. Per metà match sono gli ospiti a non far giocare Modena, che poi con Rinaldi e Buchegger riaprono la partita ma troppo tardi. Nel primo set, gli ospiti si impongono in scioltezza lavorando bene in cambio palla e con un Kaziyski in buona forma. Nel secondo, l’Allianz sfrutta qualche incertezza in ricezione su turno di battuta di Caneschi e sale subito sul 10 a 6. La formazione di Piazza gioca in maniera solida e nulla riescono a fare i cambi di Alberto Giuliani e così i meneghini salgono sul 2 a 0. Nel terzo parziale, gli emiliani, per la prima volta, rialzano la china e si portano avanti di un paio di punti. De Cecco gioca tanto su Rinaldi che porta il match al quarto con due ace. I canarini approfittano di un calo di tensione dei lombardi che cedono il parziale. Dopo un buon avvio, nel quarto, Milano va in confusione ma ci pensa, al servizio, San Kaziyski. L’Allianz rischia ma fa bottino pieno.

VALSA GROUP MODENA - ALLIANZ MILANO: 1-3 (20-25, 18-25, 25-21, 20-25)