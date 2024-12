All’hub solidale pane e frutta avanzati in mensa

Dalle mense scolastiche all’hub solidale di largo Don Rusconi e agli empori cittadini. Il pane confezionato e la frutta fresca non consumati nelle scuole primarie di Rho verranno consegnati ai volontari che si occupano delle famiglie in difficoltà economica. Il Comune di Rho ha sottoscritto una convenzione con l’associazione “Briciole di pane – Charity Rho odv“ e con Sodexo Italia Spa, che gestisce la ristorazione scolastica in città, con l’obiettivo di recuperare le eccedenze alimentari nelle mense scolastiche delle primarie Franceschini, Marconi, Anna Frank e Salvo d’Acquisto e metterle a disposizione di chi ha bisogno.

Alle famiglie in condizioni di povertà verranno distribuite le eccedenze di frutta fresca e di pane non utilizzato e confezionato in monoporzioni, assolutamente integre. In che modo? L’associazione Briciole di Pane fornirà contenitori o sacchetti per alimenti idonei al trasporto di frutta fresca e pane confezionato, provvederà alla raccolta negli istituti scolastici cittadini e garantirà che il prodotto ricevuto verrà distribuito gratuitamente ed esclusivamente alle persone che si recano nell’Hub alimentare del fresco e negli empori cittadini di largo Don Giulio Rusconi 31 e di via Cadorna 45. Il personale di Sodexo fornirà la collaborazione per la raccolta delle eccedenze alimentari assicurandosi che siano mantenuti tutti i requisiti igienico-sanitari del prodotto.

"Vogliamo dare una risposta concreta all’impoverimento economico, riducendo la povertà alimentare ed educativa – spiega l’assessore alle politiche sociali e alla scuola, Paolo Bianchi –. Al tempo stesso riusciamo a promuovere una cultura del recupero, favorendo la raccolta e la donazione delle eccedenze alimentari a fini di solidarietà sociale: riduciamo gli sprechi e spieghiamo ai ragazzi che quanto avanzato non verrà buttato, ma servirà ad aiutare chi in tavola non riesce a portare molto. Un’altra azione che favorisce l’inclusione sociale e crea comunità". Ro.Ramp.