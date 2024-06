Allerta meteo oggi, sabato 15 giugno: dove e fino a che ora

Milano, 15 giugno 2024 – Dacci oggi la nostra allerta meteo quotidiana. L’onda lunga delle piogge su Milano e Lombardia non vuole saperne di fermarsi (anche se potrebbe essere all’orizzonte una fase più lunga di stabilità) e anche oggi, sabato 15 giugno, potremmo dover fare i conti con piogge anche di una certa importanza.

Ancora pioggia? Ebbene, sì (Archivio)

Il Centro Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia ha infatti diramato un'allerta gialla (rischio ordinario) per temporali dalle ore 16 di oggi, sabato 15 giugno, e fino alla mezzanotte. Come di consueto il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per il monitoraggio dei livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e per coordinare gli eventuali interventi in città. Durante l'allerta meteo si invitano i cittadini e le cittadine a non sostare nei sottopassi, nelle aree a rischio esondazione di Seveso e Lambro, sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante anche prestare attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all'aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo.