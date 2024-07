All’Erasmo sei maturandi a pieni voti: "Test per l’università e poi vacanza"

Sei studenti sono usciti a pieni voti. È questo il bilancio della maturità nell’istituto Erasmo da Rotterdam di Bollate. I giovani maturandi che hanno conquistato e meritato il massimo del voto sono Alice Vegetti, Gaia Squeo, Giada Romeo, Simone Acconcia, Federico Marchesi e Sara Mazzacco.

"Sono contento, è andato bene soprattutto l’esame orale. Dalle materie umanistiche sono poi passato alle materie tecniche. Sono felice del 100, ma sarei stato soddisfatto lo stesso", spiega il maturando Simone Acconcia. Per lui la prossima settimana il test di marketing in Bicocca con riserva di farlo ad agosto qualora il primo non andasse bene. Nei mesi futuri però un lavoro part time e l’università oppure un corso Ets per avere una certificazione in più e un anno per prepararsi al test di ingresso in Bicocca o per capire se il marketing, economia, sarà il suo futuro. Nella classe quinta C del liceo sanitario, ci sono tre ragazza che hanno conquistato la massima votazione. Abbiamo parlato con una di loro. "Ho avuto una media alta tutto l’anno, però avere preso nei due scritti, il venti, il massimo dei voti mi ha sorpreso davvero tanto e mi ritengo soddisfatta. Ora una vacanza al mare con altri compagni di classe per festeggiare la maturità. Ho però portato il pc per partecipare al test universitario di scienze psicosociali della comunicazione, purtroppo però ho avuto dei problemi con la connessione. Male che vada, punterò a scienze motorie, da atleta di judo da quando sono piccola, mi piacerebbe anche quello. E se trovassi un lavoro part time mentre studio, non lo respingerei", conclude Alice Vegetti.

A essere soddisfatti dei risultati degli studenti anche la dirigente scolastica e il vice. "Devo dire che è un buon numero di studenti con il massimo dei voti. Risultato ottenuto dalle votazioni, ma anche da altri fattori, ad esempio il comportamento in classe, l’attenzione e l’impegno dimostrato. Hanno avuto un atteggiamento positivo verso la cultura, il rispetto delle regole e la legalità, hanno seguito la giusta direzione", commenta la dirigente scolastica Rosaria Lucia Pulia. "Tanta felicità. I ragazzi hanno raggiunto i primi obiettivi della vita. Alcuni di loro proseguiranno gli studi in università o altre scuole, sono contento", conclude Giuseppe D’Amelio, vice preside dell’Ersamo.