Alleanza tra sport, mondo digitale e scuola. L’appello di Abodi davanti agli studenti

MILANO

Collaborazione tra mondo digitale e sport. È l’appello lanciato dal ministro per lo Sport Andrea durante Sky Up The Edit, il progetto per promuovere l’inclusione digitale nelle scuole organizzato da Sky ieri mattina all’Istituto Cardano nel quartiere Lampugnano, che ha coinvolto studentesse e studenti assieme ai loro docenti. Al dibattito hanno partecipato, oltre al ministro l’ex calciatore Riccardo Montolivo, Sarah Varetto (Evp Communications di Sky Italia) e Federico Ferri (direttore di Sky Sport). Circa 400 i ragazzi tra i 14 e i 19 anni che hanno partecipato, con oltre 120 classi di tutta Italia collegate in streaming. Durante il dibattito, il ministro Abodi ha parlato dell’importanza dello sport come "moltiplicatore di opportunità". Fondamentale l’alleanza tra scuola e sport, dove quest’ultimo diventa un fattore di inclusione assoluto. Un’alleanza che può diventare cruciale per prevenire fenomeni di delinquenza. "Gli impianti sportivi e scolastici - ha detto Abodi - possono e devono essere migliorati in tutta Italia".