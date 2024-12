Alle famiglie bisognose il ricavato di trippa e risotto da asporto

“Intrippati con noi, solidali per Novate. Natale 2024“: iniziativa benefica, domenica, per aiutare le famiglie novatesi in stato di difficoltà. Una cordata di solidarietà tra Comune, Piccola fraternità, Circolo Acli cittadino, Caritas novatese, Società di San Vincenzo De Paoli, Comunità pastorale discepoli di Emmaus, Confraternita della pentola di Senago e le Botteghe di Novate per dare vita a un’iniziativa benefica. Nello spazio davanti a Villa Venino, la Confraternita della pentola di Senago preparerà trippa e risotto con scamorza e radicchio da asporto, il cui ricavato della vendita sarà impiegato per l’acquisto di buoni spesa da distribuire alle famiglie novatesi in difficoltà. L’idea nasce dalla volontà de “Le botteghe di Novate“ di realizzare un’iniziativa la cui ricaduta benefica potesse restare sul territorio, in collaborazione col Comune. Prenotazioni alla Confraternita della pentola esclusivamente inviando un messaggio Whatsapp al numero 338.4454115 o recandosi direttamente domenica al gazebo davanti a Villa Venino.