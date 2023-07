Allarme sicurezza a Melegnano: giovane aggredito nel centro cittadino

Ancora un’aggressione nel cuore della notte e in pieno centro cittadino. Un giovane di 26 anni è stato aggredito in piazza Garibaldi poco dopo mezzanotte fra sabato e domenica da alcuni sconosciuti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un’ambulanza inviata dal 118 di Milano; la vittima dell’aggressione è stata trasportata al pronto soccorso del nosocomio cittadino per alcune contusioni. Ancora non sono note le cause dell’aggressione ma è un fatto che il cuore della città da un po’ di tempo a questa parte è teatro di risse e aggressioni soprattutto nelle sere dei fine settimana. Lo scorso fine settimana si era verificata un’aggressione in piazza 4 Novembre intorno alle 2.20 nei pressi del Castello Mediceo, a pochi passi dal luogo dell’aggressione della scorsa notte, con due uomini uno di 49 anni e l’altro di 26 soccorsi da due ambulanze e trasportati in ospedale in codice giallo.

Anche in questo caso una rissa per, non meglio specificati, futili motivi. Lo spaccio al dettaglio di stupefacenti, la microcriminalità si mescolano al bivacco all’esterno dei locali che dura fino a notte fonda anche quando questi sono chiusi da ore. Situazioni che sono spesso causa di risse e aggressioni che accomunano tutti i Comuni della metropoli.

Ormai le aggressioni non si contano più nei fine settimana soprattutto nelle ore notturne. Le notti calde sono quelle del venerdì e del sabato.

Le zone ormai più pericolose sono quelle nei pressi dei parchi cittadini o di pub e bar. Melegnano come Rozzano o San Giuliano milanese dove piccoli spacciatori e ladruncoli imperversano. Eppure le Amministrazioni comunali hanno adottato varie iniziative per fronteggiare certi fenomeni come la Ztl a Melegnano i circuiti di videosorveglianza installati a San Donato Milanese e Rozzano. Qui in pieno centro, in piazza Foglia da settimana i residenti si lamentano per schiamazzi e risse continue in piena notte. Mas.Sag.