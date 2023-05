Allarme siccità, il canale Muzza soffre: speriamo nelle riserve nevose

Siccità e crisi agricola, in sofferenza anche il reticolo irriguo che fa capo al bacino dell’Adda e della Muzza. Se ne parlerà oggi a Paullo, dalle 10 alle 12 alla Casa dell’acqua di via Buonarroti, attraverso il convegno "Il canale Muzza al tempo della crisi idrica". Tra i relatori anche Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia, e Marco Chiesa, direttore del Consorzio di bonifica Muzza-Bassa Lodigiana, ente che gestisce la rete irrigua su un territorio di 74mila ettari tra Lodigiano, Milanese e Cremonese, per un totale di 70 Comuni. "Dal punto di vista climatico l’estate 2023 non si profila diversa da quella dell’anno scorso, ma anche grazie al contributo dei bacini idroelettrici di montagna si spera in una stagione accettabile. Confidiamo inoltre che le riserve nevose non si sciolgano troppo velocemente, ma possano garantire un approvvigionamento costante, seppur non corposo, durante tutto il periodo estivo". Queste le parole di Ettore Grecchi, presidente del Consorzio Muzza-Bassa Lodigiana. "L’anno scorso - prosegue - anche grazie all’abnegazione dei nostri tecnici e all’impegno degli agricoltori che si sono rivelati collaborativi tra loro, siamo riusciti a salvare il primo raccolto e parte del secondo, salvaguardando così i bilanci delle aziende". Per fronteggiare la siccità servono strategie ad ampio raggio, come "a livello nazionale, l’individuazione d’invasi, grandi cave che possano fungere da vasche di riempimento - prosegue Grecchi -. Intanto, il nostro Consorzio ha commissionato all’Università di Milano uno studio per un possibile pescaggio dell’acqua di falda attraverso pozzi". In linea con questi temi è la mostra "L’acqua e le sue storie", allestita a Rocca Brivio (San Giuliano) con 100 pezzi del Museo della civiltà contadina Luisa Carminati. L’esposizione si propone di aprire una finestra sugli antichi usi dell’acqua, per una riflessione sull’importanza di questa risorsa.Alessandra Zanardi