Allarme buche, Opera a ostacoli. Incuria e rischio incidenti : "Un vero disastro anche in città"

Chiamarla strada groviera è un eufemismo: la via che da Cascina Folla porta alla Strada consortile di Ponte Sesto e da qui all’Abbazia di Chiaravalle è una delle strade ridotte peggio del Sud Milano. La manutenzione latita sicuramente da anni, almeno una decina, e le buche non si contano. Per percorrere quel tratto di strada lungo circa due chilometri, bisogna avere “sangue freddo ” e sospensioni “forti” delle auto. Infatti ci sono lunghi tratti dove il manto stradale è talmente sconnesso e rovinato che c’è il pericolo di andare fuori strada.

Tra l’altro si tratta di una strada molto trafficata e talmente stretta che due auto fanno fatica a passare affiancate. Inoltre questa strada è anche il collegamento tra Opera, Rozzano e Fizzonasco. Un percorso alternativo seguito da molti automobilisti quando la tangenziale ovest è paralizzata. Anche i limiti di velocità, che sono di 50 chilometri orari, spesso non vengono rispettati e ciò è causa di numerosi incidenti. Ma se questa strada consortile è messa male non se la passa meglio la via del Mare, il tratto di autostrada che collega la A7 a piazza Maggi a Milano. Qui lo svincolo per accedere al parcheggio di Famagosta e per l’ospedale San Paolo, oltre ad essere invaso dagli arbusti che riducono la carreggiata, è costellato di buche.

"Le strade di Opera sono un colabrodo, non possiamo neppure dire che siano solo quelle esterne - che collegano il centro ai Comuni limitrofi - ad essere disastrate: oramai la situazione è davvero al limite anche in città - spiega l’ex sindaco Ettore Fusco -. La strada che collega Opera a Fizzonasco, e quindi alle nostre cascine Montalbano e Folla, è quella messa peggio. Persino peggio della strada per Rozzano che oltretutto è molto trafficata con i fossi vicini al margine della carreggiata: ci sono buche e dislivelli che spesso causano sbandamenti e uscite di strada. Non capiamo come sia possibile non intervenire e soprattutto ci domandiamo con quale coraggio il Comune abbia potuto restituire a Regione Lombardia mezzo milione di finanziamenti che avrebbe dovuto investire proprio nel rifacimento delle strade"-.