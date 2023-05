Alla Don Bianchi in arrivo 430mila euro

Sono 430mila euro i fondi destinati alla scuola materna parrocchiale Don Stefano Bianchi, grazie alla nuova Convenzione che regola i rapporti tra struttura scolastica e Comune per i prossimi cinque anni. Una realtà storica che ha festeggiato, nei giorni scorsi, 60 anni di attività: la materna parrocchiale Don Bianchi accoglie ogni anno circa 400 bambini, con un progetto educativo scelto da centinaia di famiglie non solo di Buccinasco. È una scuola paritaria, sostenuta dall’Amministrazione comunale con un contributo annuale di 430mila euro e sono previste somme aggiuntive in caso di "avvenimenti straordinari", spiegano dal Comune. A questi fondi, come per tutte le scuole di Buccinasco, si aggiungerà anche il sostegno per i progetti educativi della scuola finanziati dal Piano di diritto allo studio del Comune. "Sono molto soddisfatto di questa nuova Convenzione – dichiara il sindaco Rino Pruiti, assessore all’Istruzione – che è migliorativa sia per il Comune che per la scuola a cui abbiamo voluto assicurare una maggiore garanzia di proseguimento delle attività. Abbiamo valutato anche le numerose criticità riscontrate negli ultimi anni, segnati dalla pandemia e dall’aumento dei costi delle materie prime e delle fonti energetiche. Abbiamo anche introdotto alcune clausole di maggiore salvaguardia, come la possibilità di superare il contributo massimo di 430mila euro e anche la possibilità di prevedere un accantonamento di fondi da destinare alla riqualificazione dei beni della scuola". La nuova Convenzione prevede anche un cambiamento della durata, da "quattro a cinque anni - conclude il primo cittadino - che permetterà alla scuola una migliore progettualità sia in termini didattici che organizzativi".

F.G.