Milano, nel negozio di alimentari vendeva cocaina e shaboo: arrestato il proprietario

Spacciava cocaina e shaboo – una potente amfetamina – nel suo negozio di alimentari in via Giovanni da Cermenate a Milano. Per questo il titolare è stato arrestato dagli agenti della questura di Milano.

L’uomo ha consegnato spontaneamente 5 grammi e mezzo di shaboo, poco più di 2 grammi di cocaina, oltre 2 grammi e mezzo di hashish, 7 pastiglie di yaba e denaro per un valore di circa 1.400 euro. Il Questore di Milano Giuseppe Petronzi ha sospeso la licenza del negozio per 10 giorni.

Le indagini erano iniziate lo scorso luglio a seguito di alcune segnalazioni e gli agenti del commissariato Mecenate sono intervenuti con un controllo a sorpresa. Durante la perquisizione gli agenti hanno trovato anche 1,76 grammi di cocaina, mentre nel locale cantina hanno trovato 193 bustine di plastica trasparenti utilizzate verosimilmente per il confezionamento dello stupefacente e una pistola scacciacani priva di caricatore e di tappo rosso. Il titolare, con a carico diversi precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio.