Alice Rizzetti compie 104 anni, compleanno a Palazzo Lombardia con il governatore Attilio Fontana

Milano, 12 marzo 2024 – Fiordalice, per tutti Alice, ha compiuto oggi, 12 marzo, 104 anni. Milanese, nata in zona corso Magenta ha poi abitato in diverse zone della città tra cui via Monte Rosa. Aveva espresso il desiderio di festeggiare il suo compleanno incontrando il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana.

Desiderio esaudito: Alice Rizzetti è salita al 35esimo piano di Palazzo Lombardia ed è stata accolta dal governatore della Lombardia e dal suo staff nel suo ufficio. Lei si è presentata con quattro nipoti, in rappresentanza di quattro generazioni, e con disinvoltura ha camminato per dirigersi nel luogo in cui il presidente lavora, accomodandosi con lui sul divano.

Lucidissima, attenta osservatrice dei fatti di politica: “Presidente ha visto cosa è successo in Abruzzo? Una terra bellissima, anche là ci sono le montagne”, ha chiosato rivolgendosi a Fontana. Alice è aggiornata su tutto quello che succede nel mondo non solo guardando la tv ma anche grazie al suo tablet touch screen.

Un bell'incontro, cordiale, partecipato e cortese nelle forme, nei modi e nei contenuti. Chi l'ha condiviso ha avuto la sensazione si stesse vivendo in un'epoca che non c'è più. O quantomeno ritenevamo fosse così. Invece i fatti ci hanno piacevolmente smentito.