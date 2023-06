Niente ergastolo per l’anarchico Alfredo Cospito, la Corte d’assise d’appello lo condanna a 23 anni

Torino – La corte di assise d'appello di Torino ha ricalcolato in 23 anni di carcere la pena per l'anarchico Alfredo Cospito. La procura generale aveva chiesto l'ergastolo. Per Anna Beniamino i giudici hanno stabilito 17 anni e 9 mesi di reclusione. Il procedimento era dedicato al ricalcolo della pena in relazione a uno solo degli episodi contestati nel maxiprocesso Scripta Manent.

Si tratta dell'attentato del 2 giugno 2006 alla scuola Allievi carabinieri di Fossano (Cuneo). Accogliendo una richiesta dei difensori, gli avvocati Flavio Rossi Albertini e Gianluca Vitale, la corte ha applicato l'attenuante del “fatto lieve”.