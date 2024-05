Alessio, dal mondo virtuale di TikTok alla realtà quotidiana spesso molto più difficile

Alessio è un ragazzino di 3° media molto timido che viene preso in giro da tutti i compagni. In classe è molto chiuso e non parla mai, però quando esce da scuola è un ragazzo a cui piace ballare e cantare su TIKTOK.

A lui piace Ilaria, una ragazza della sua classe, e l’unica cosa che fa durante la lezione è fissarla. Un giorno Alessio prova ad avvicinarsi a lei e a parlarle, ma appena si alza è un po’ goffo e sbatte contro il banco e cade e tutti cominciano a ridere e a fargli le foto mentre è a terra.

Ci rimane molto male e torna al suo posto molto triste. Quando torna a casa prende il cellulare e vede che su TIKTOK qualcuno ha postato il suo video mentre è a terra; poi gli arriva un messaggio: è di Ilaria che voleva uscire con lui quel pomeriggio alle 4. Allora lui tutto contento si prepara e compra un rosa, ma appena arriva nel posto dell’appuntamento, non trova nessuno. Il messaggio non era di Ilaria, ma uno scherzo dei suoi compagni Alessio aspetta per due ore, piangendo su una panchina e i compagni capiscono di aver esagerato.

Il giorno dopo quando Alessio arrivò a scuola, qualcosa era cambiato: tutti i compagni lo accolsero bene ei gli chiesero scusa. Alla fine Ilaria gli si avvicinò e gli diede un bacio dicendogli che se avesse voluto sarebbero davvero usciti insieme e lui subito arrossì, ma accettò. Per lui era finalmente l’inizio di una nuova e bella storia!