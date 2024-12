Aldo e Pinuccia, 50 anni insieme: "Uniti nella vita e nel volontariato"

La coppia dell’anno. Unita da più di mezzo secolo d’amore e di servizio in ambulanza, Aldo Galbiati e Giuseppina Mariani, marito e moglie e volontari della Croce verde, sono tra i benemeriti di Pioltello 2024. "Ci siamo conosciuti fra i banchi alle lezioni di pronto soccorso, da ragazzi", ricordano. Per il Comune, che li ha appena inseriti fra i cittadini illustri, "un esempio di dedizione e di altruismo", per i colleghi in tutta arancio "due pionieri dell’emergenza, uno accanto all’altra nella vita e nella missione".

Una storia che parla da sola, quella di Pinuccia e del suo Aldo. "Un incontro casuale, frutto del destino, ha segnato l’inizio di una lunga avventura, sempre insieme – sottolinea la sindaca Ivonne Cosciotti che li ha insigniti –. Cinque decenni di impegno indossando con orgoglio la divisa della Pubblica assistenza che hanno visto nascere, crescere, trasformarsi fino a diventare la realtà importante di oggi. E sono ancora sul campo". Un legame inossidabile a casa e nel soccorso, ammirato da tutta la comunità, per la quale la coppia è senza dubbio motivo di orgoglio.

"Aldo e Giuseppina, ‘zia Pinu’ per tutti noi – raccontano i compagni della Croce verde – sono stati tra i primissimi volontari e ancora oggi, grazie alla loro perseveranza, sono colonne portanti della nostra associazione. Fianco a fianco, nella stessa squadra per trent’anni, disponibili con tutti anche nei momenti più difficili. Una coppia davvero speciale che ha saputo incarnare lo spirito vero del servizio". "Se mi guardo indietro, dopo cinquant’anni dico che è stata un’esperienza straordinaria e di cui vado molto fiera – spiega Giuseppina –. Sono felice di poter fare ancora qualcosa per gli altri, sempre con il sorriso e senza nessuna fatica. Ho imparato tanto e vorrei lanciare un messaggio ai giovani: non spaventatevi per l’impegno, la soddisfazione che si prova nell’aiutare il prossimo ripaga ogni sacrificio".

"Stare insieme in Croce verde ci ha insegnato a stare in armonia anche a casa. È così da sempre – aggiunge Aldo, che nel tempo è diventato vicepresidente del gruppo –. È stata una scuola di vita importante, ho imparato cosa sia l’amore disinteressato e cosa significhi donarsi".

Un patrimonio di valori che il Comune ha voluto premiare, inserendo i loro nomi nell’Albo d’onore della città per "la dedizione, la passione e la capacità di mettersi a disposizione di chi ha più bisogno". Una testimonianza fissata, a futura memoria, nella storia di Pioltello.