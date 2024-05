Alcione, ko in casa. Ma è festa comunque

Tra le mure amiche del centro sportivo Kennedy, l’Alcione Milano viene sconfitto per 2 a 1 dal Caldiero e dopo la terza giornata del girone, non riesce dunque a riapre il discorso per la qualificazione alle semifinali nella poule scudetto della serie D. Contro i gialloverdi scaligeri, anche loro per la prima volta in C dal prossimo campionato, dopo una paziente e attenta fase di studio, la squadra allenata da Giovanni Cusatis, schierata sul sintetico con un 3-5-2 al cospetto del 4-3-3 avversario, riesce a sbloccare per prima il risultato, quando il cronometro indica il 28’ della prima frazione di gioco.

A segnare è Luca Battistini, che pare mettere la gara sui binari desiderati e su questo vantaggio si conclude il primo tempo con la formazione di mister Cristian Soave, che non riesce ad impensierire la porta difesa da Agazzi. Nel secondo tempo però le cose cambiano e il Caldiero Terme riesce a ribaltare l’andamento e il risultato dello scontro. Infatti al 25’ la formazione ospite riesce a trovare la rete del pareggio grazie all’esperto e talentuoso attaccante marocchino Arma. Ad otto minuti dal termine del tempo regolamentare, arriva pure il colpo definitivo degli scaligeri, che in questa maniera chiudono il discorso per la qualificazione alla semifinale della poule scudetto della D per il 2024. Autore della rete che decide l’incontro è Zebrato. L’amarezza per l’epilogo della partita e di questa avventura per la possibile conquista dello scudetto della serie D è però presto cancellata per i milanesi. Al termine della partita, si svolge la grande festa con la premiazione per gli Orange meneghini, che hanno potuto alzare la coppa per la vittoria nel girone A della D e la conseguente promozione in serie C.

ALCIONE-CALDIERO TERME 1-2 (1-0).