Maltempo a Milano, albero si sradica e si abbatte su un pullman di turisti

Milano, 5 novembre 2023 – Il maltempo che si è abbattuto su Milano, anche nella notte tra sabato e domenica, ha creato diversi allagamenti in città. Non solo, un albero si è sradicato e si è abbattuto su un pullman di turisti polacchi posteggiato in via Manin, via che corre parallela ai giardini Montanelli. Per fortuna, al momento dell'incidente, a bordo del mezzo parcheggiato non c'era nessuno.

Albero caduto su un pullman a Milano (Foto gruppo Facebook Agiamo News - Amici Giardini Pubblici Montanelli)

Un video dell'incidente e dell’intervento dei vigili del fuoco è stato pubblicato su Instagram da Agiamo, l'Associazione Amici Giardini Montanelli, che ha commentato: “Ovviamente non era in sicurezza. Come questo ce ne sono tanti altri”.

Questa mattina, i pompieri sono stati impegnati in una serie di interventi in città: non solo hanno rimosso l'albero che ha danneggiato il tetto dell'autobus, ma anche rami che sono caduti su una serie di macchine parcheggiate in varie zone.

Nel frattempo, però, in città è tornato il sole e, ha spiegato in un post l'assessore alla Protezione Civile Marco Granelli, il livello dei fiumi Seveso e Lambro si sta abbassando.