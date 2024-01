Albero cade e blocca la strada, nessun ferito: "Più controlli, ce ne sono molti sbilanciati"

Albero caduto in via Falbio Filzi. É successo ieri mattina poco prima delle 10.30, quando il fusto è crollato all’altezza del civico 11. Una sola squadra dei vigili del fuoco è intervenuta per rimuoverlo. Non risultano feriti ma i rami hanno danneggiato un’auto in sosta. Un crollo segnalato da diversi cittadini, tra cui i rappresentanti di Agiamo, Amici Giardini Montanelli. "È il sesto albero che cade dalla fine dell’anno scorso. Nessuno a causa del temporale del 25 luglio. Ce ne sono molti altri pericolosi e completamente sbilanciati", comunica Enrico Pluda. Lo scorso luglio, il nubifragio aveva sradicato diversi alberi alcuni dei quali secolari. Ora, con il legno, saranno create opere “site-specific“, elementi d’arredo, panchine. Idee diverse ma un solo obiettivo nelle tredici proposte selezionate dal Comune nell’ambito del bando pubblicato: dare una nuova vita e un nuovo significato al legno degli alberi abbattuti dal nubifragio.

"Le opere hanno colto lo spirito del nostro avviso pubblico – ha spiegato l’assessora al Verde Elena Grandi –. La trasformazione degli alberi abbattuti dal vento in oggetti di design o arredo urbano sarà uno sprone a ricordare quello che è successo l’estate scorsa e a riflettere sulle conseguenze del cambiamento climatico nelle città. Ma rappresenta anche un segno di rinascita e concretezza".

E proprio in via Fabio Filzi oggi partiranno i lavori di rifacimento dell’armamento tranviario, che dureranno fino a marzo. Opere che toccheranno anche altre vie. Gli interventi, strettamente collegati, riguarderanno viale Lunigiana, a partire da via Melchiorre Gioia, via Ponte Seveso e poi via Fabio Filzi, fino a piazza IV Novembre.