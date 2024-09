Alari, visitabile la dimora amata dall’imperatrice

Un’altra debuttante in Martesana per il circuito di “Ville aperte“: il tour alla scoperta dei tesori del territorio che a ogni edizione richiama 25mila visitatori quest’anno potrà contare anche su Villa Alari a Cernusco, per la prima volta tappa della kermesse. Per il pubblico un tour affascinante nella dimora di delizia amata da Maria Teresa D’Austria grazie ai racconti del figlio, Ferdinando d’Asburgo, viceré del Lombardo Veneto, e di sua moglie Beatrice d’Este, spesso ospiti nelle sue stanze. L’imperatrice fece costruire la Reggia di Monza al Piermarini per dare una lezione ai banchieri che sul Naviglio erano proprietari del rifugio di cui il figlio era innamorato, offesa dalla cifra astronomica che avrebbe dovuto sborsare per regalarlo alla coppia. Nel 1831 il palazzo divenne del conte Ercole Visconti di Saliceto, nel 1944 passò all’Ordine ospedaliero Fatebenefratelli e nel 2007 alla Giunta. Tanti gli investimenti promossi dal 2016 sul bene per rimetterlo in sicurezza, riportarlo agli antichi splendori e restituirlo al pubblico. La data di Ville aperte coincide con le Giornate europee del patrimonio che hanno sempre visto il complesso a disposizione degli appassionati: 29 settembre. Ora, la dimora è uno degli oltre 200 gioielli messi a disposizione della manifestazione in cinque province: Milano, Brianza, Como, Lecco e Varese, un viaggio nella bellezza spesso di proprietà privata che, adesso, passa anche da qui. (www.villeaperte.info).

Bar.Cal.